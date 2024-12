Ilrestodelcarlino.it - Cittadella, la festa degli auguri al Mammut. Galassini: "Chiudiamo un anno da incorniciare"

Al 2024 da Oscar dellamancano ancora tre gare da giocare sul campo, ma lasvoltasi ieri sera alClub è stata l’occasione per tracciare un primo bilancio di unsolare da favola per la società’ di via Delle Suore che ha conquistato la sua prima storica Serie D. "Il bilancio non può che essere positivo - le parole di- aspettiamo le ultime 3 gare, ma coi miei soci siamo felici di quello che abbiamo portato a termine. Le vittorie delle prime gare di D non ci hilluso, sapevamo bene che erano frutto anche dell’entusiasmo della cavalcata dall’Eccellenza. Di sicuro usciremo da un periodo che ha avuto alti e bassi ma siamo tutti sul pezzo".guarda già al futuro per alzare l’asticella. "Nel 2025 l’o è quello di mantenere la D - spiega - come abbiamo sempre detto a un certo punto faremo i nostri conti in modo tale da arrivare dove la società si merita, ovvero un campiomnato ancora più importante.