Iodonna.it - «Chi perde un marito trova un tesoro, amore fa rima con patrimonio»

Ospite del format Real Talk su YouTube, Fedez attacca tutto e tutti, dalla politica ai media, dal sindaco di Milano all’ex socio Luis Sal. E non risparmia frecciate nemmeno alla ormai ex moglie Chiara Ferragni e al nuovo compagno di lei, Giovanni Tronchetti Provera. «Chiununfacon», canta il rapper. Fedez, un’altra stoccata a Chiara Ferragni nel nuovo singolo: «Panettone, ma non è Balocco» X Leggi anche › Fedez, il nuovo singolo è “Sexy Shop” (con Emis Killa) e quel riferimento a Chiara Ferragni Fedez, un nuovo brano contro tutti.