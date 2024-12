Anconatoday.it - Casa della Scherma, proseguono i lavori: a fine gennaio la consegna

Leggi su Anconatoday.it

JESI –a ritmo costante iallain Via delle Nazioni, progetto a cui l’amministrazione comunale tiene e che, per importanza e unicità, coinvolge in modo particolare tutta la cittadinanza. Terminata la parte impiantistica, completate le tamponature interne.