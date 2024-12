Metropolitanmagazine.it - Bulgari accende Trinità dei Monti a Roma: inaugurate le luminarie di Natale 2024

Una vera e propria cerimonia quella di accensione dellediofferta daalla città di. Il marchio, parte del gruppo LVMH, ha visto la collaborazione dell’Associazione via dei Condotti, del Sindaco die di tante personalità dello spettacolo. E non solo: la cerimonia è stata allietata alla fine dalla banda dell’Arma dei Carabinieri, e dalle voci dei 60 giovani dell’Accademia del maggio musicale fiorentino. Ovviamente non poteva mancare il party: gli invitato si sono spostati nelladomus, uno spazio espositivo che racchiude tutti i tesori della maison. Qui, si è inaugurata la mostra Tubogas: tra i pezzi esposti anche un girocollo Tubogas Monete, di cui si conoscono solo due esemplari al mondo.Èa illuminaredeiper ilAd inaugurare la cerimonia il discorso di Jean-Christophe Babin, ceo di