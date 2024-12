Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, Milly Carlucci rompe il silenzio su Guillermo Mariotto: “È stato un fulmine a ciel sereno”

Sta per arrivare ai titoli di coda la diciannovesima edizione dicon le. Ancora due puntate e scopriremo chi succederà a Wanda Nara.Un’edizione complessa, piena di ostacoli, sebbene abbia vinto più volte contro Tu si que vales e quella macchina da guerra chiamata Maria De Filippi. Quest’anno lo show di Rai Uno non ha letteralmente evitato nulla, dagli infortuni, su tutti quello di Nina Zilli, candidata alla vittoria finale, alle polemiche feroci, alle discussioni e, per la prima volta nella storia di, l’allontanamento di un maestro.Non è un caso se, temeraria padrona di casa, l’abbia definita sulle pagine di Chi “l’edizione della resistenza a oltranza”:Questa è l’edizione della resistenza a oltranza contro tutto e tutti gli imprevisti, gli infortuni, le svolte della vita.