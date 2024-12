Quotidiano.net - Autostrade, cosa cambia con la riforma delle concessioni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 dicembre 2024 – Entro la fine dell’anno verrà approvata in via definitiva lasulleautostradali prevista nel ddl Concorrenza e rientrante in uno dei 69 obiettivi da raggiungere per l’Italia in ottica settima rata del Pnrr. Questo testo di legge prevede una serie di novità molto importanti per le, soprattutto per quanto riguarda gli investitori privati e i concessionari che vorranno impegnare il loro denaro su di esse. È inoltre previsto un riequilibrio tra i pedaggi in tutto il territorio nazionale per sopprimere le attuali differenze esistenti tra diverse Regioni e province. Molto importante, il fulcro del testo di legge in realtà, sono le modifiche relative alla tutela della concorrenza con leche in futuro potranno durare al massimo 15 anni, termine oltre il quale sarà necessaria una nuova gara per il rinnovo o l’affidamento ad altro soggetto.