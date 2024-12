Lanazione.it - Automazione per la massima efficienza

Nel 2015 Univergomma sposta la propria sede in quella attuale, che si estende su una superficie di circa 85.000 mq, di cui 42.000 mq di coperti. Univergomma investe periodicamente nell’organizzazione logistica dei propri magazzini: uno sforzo continuo per garantire un servizio eccellente e allo stesso tempo ottimizzare il lavoro dei propri dipendenti. Nel 2018 a Scandicci viene inaugurato il primo magazzino completamente automatizzato in Italia dedicato alla gestione di pneumatici: un ambiente di oltre 22.000 mq in grado di gestire un flusso di pneumatici che può arrivare a 12.000 pezzi giornalieri. Movimentato da 36 navicelle robotizzate, il deposito automatizzato può contenere fino a 250.000 pneumatici vettura. Nel deposito di Scandicci lo pneumatico segue un vero e proprio ’percorso’: al momento dello scarico viene preso fisicamente da un operatore e posizionato su un nastro trasportatore, che lo fa scivolare fino ad una etichettatrice automatica.