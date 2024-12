Lanotiziagiornale.it - Altro che studenti fannulloni: sull’istruzione i numeri parlano chiaro

Eccoci qui, come ogni anno. Gliprotestano, nei licei cominciano le occupazioni e sui giornali i commentatori imbiancati rilanciano gli stereotipi. L’eterna lotta tra generazioni segue sempre lo stesso copione: “Manifestano per non studiare”, “”, quei giovani che non rispettano le autorità. Un Paese che non investe nel futuroCome ogni anno i datid’, dell’per cui protestano docenti ema che sempre sfugge ai commentatori. Il rapporto Openpolis di quest’anno dice che in Italia, la spesa pubblica per l’istruzione si attesta al 4% del Pil, contro una media europea del 4,7%. Questa percentuale ci colloca tra i Paesi che investono meno nel settore educativo, un dato che, pur stabile nell’ultimo decennio, non mostra segni di miglioramento. Se comparato con la Danimarca, che destina il 6,4% del Pil all’istruzione, viene più facile capire le proporzioni.