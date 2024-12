Ilrestodelcarlino.it - Alluvione 2022, via al processo. Il papà di Mattia chiede verità: “So che qualcosa non funzionò”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 4 dicembre 2024 – È in programma oggi l’udienza preliminare a L’Aquila per l’inchiesta bis sull’del 15 settembre, che nelle Marche provocò 13 morti e danni per milioni. Nel luglio scorso il pm Fabio Picuti aveva chiesto il rinvio a giudizio per 22 indagati tra funzionari e tecnici di Regione, Provincia di Ancona, Consorzio di Bonifica e Comune di Serra de’ Conti. Le accuse, a vario titolo, sono di cooperazione di inondazione colposa, cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. L’indagine riguarda presunte omissioni e negligenze nella manutenzione dei fiumi. Tiziano Luconi è ildi, la più giovane vittima dell’delnelle Marche. Che sentimenti sta provando alla vigilia dell’udienza preliminare dell’inchiesta bis? “Eh – tira il fiato –.