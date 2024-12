Terzotemponapoli.com - Agostinelli: “Il Napoli ha una rosa di qualità in grado di ottenere risultati importanti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea, allenatore del Valona ed ex calciatore, tra le altre, die Lazio. Queste le sue parole:La Coppa Italia è più importante per la Lazio o per il? “La Coppa Italia è importante per tutti, ma condivido ciò che dice Antonio Conte: per un allenatore è fondamentale vedere in campo le riserve in partite ufficiali, specialmente per una squadra come il, che quest’anno non ha competizioni europee. È l’unico modo per valutare davvero lae prepararsi per il campionato, che rimane l’obiettivo principale”.Quindi pensa che la Coppa Italia possa essere un obiettivo secondario ma importante per il, considerando l’assenza di altri impegni internazionali?“Sì, ma non la definirei una ‘seconda scelta’.