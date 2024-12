Zonawrestling.net - AEW: Komander sostituisce Juice Robinson nel Continental Classic

Come annunciato da Tony Khan sui suoi profili social,non potrà più prendere parte al, motivo per il quale verrà sostituito daall’interno della Gold League.Qui l’annuncio ufficiale della AEW.As announced by @TonyKhan,can no longer compete in the #AEWcrMX now takes his place as the first alternate in the Gold LeagueMore on this as it develops! pic.twitter.com/whD62MPWYm— AEW on TV (@AEWonTV) December 3, 2024