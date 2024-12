Sport.quotidiano.net - A2 basket femminile. Matelica protagonista a Mantova. Una prova gigante della play Gramaccioni

Seconda vittoria in volata per la Halley Thunder. Dopo aver regolato di misura Umbertide (in casa), le ragazze di coach Domenico Sorgentone (foto) hanno messo a segno il colpo grosso sul terreno di gioco finora inviolatocapolista(60-61) e hanno agganciato le virgiliane a 14 punti, lanciandosi alla rincorsa di Udine che ne ha approfittato ed è balzata solitaria a quota 16 in vetta del campionato di A2. Oltre allaBenedetta, brava a orientare l’agobilancia verso, è stata decisiva - con una prestazione "monstre" - Alessia Cabrini che nei 35 minuti in cui ha calcato il parquet di gioco è riuscita a realizzare 22 punti, prendendo anche 8 rimbalzi e rispondendo così pan per focaccia alla superlativa avversaria Chiara Fusari (29 punti con 7 su 10 da tre).