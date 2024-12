Ilrestodelcarlino.it - Volley B maschile

Convincente prova di forza della Sab Group Rubicone che liquida con un netto 3-0 nel derby romagnolo didi serie Bla Querzoli Forlì. La squadra di coach Mascetti ha giocato una gara di alto livello a partire dalla fase difensiva, con Carlini che si è reso protagonista di una gara da applausi. In regia invece Gherardi ha sempre fatto le scelte giuste per mettere i forti attaccanti gialloblù nelle condizioni di mettere palla a terra. Ottima prova anche di Mazzotti, trascinatore e ancora una volta miglior realizzatore della serata. I posti 4 hanno contribuito con una solida gara in ricezione facendosi trovare sempre positivi anche in attacco. Bene anche i centrali, perfettamente integrati in una prestazione corale complessivamente senza sbavature. Il Rubicone parte forte grazie a Bellomo (10-7) e prosegue dominando con una difesa solida e giocate adrenaliniche, come una difesa di Gherardi su Bigarelli e l’attacco di Mazzotti (12-7).