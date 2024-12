Lanazione.it - Troppo ossigeno provoca gravi malattie ai neonati prematuri: la “placenta artificiale” può evitarle

Pisa, 3 dicembre 2024 – L’ambiente in cui il feto cresce e si sviluppa è “dinamicamente ipossico”, cioè con una scarsità dirispetto all’ambiente esterno. L’esposizione a un contesto molto più ricco di(iperossia) come quello esterno è un problema per i nati pretermine perché l’iperossia altera lo sviluppo postnatale degli organi e contribuisce allelegate allatà.come la retinopatia del prematuro, l’enterocolite necrotizzante, la diplasia broncopolmonare, la leucomalacia periventricolare. Oggi uno studio dell’Università di Pisa sugli effetti dannosi dell’esposizione prematura all’eccesso dideipretermine apre nuovi scenari che possono contarstare o addirittura prevenire l’insorgenza dellecorrelate: si tratta di una stimolazione farmacologica del recettore ?3-adrenergico, che ha un ruolo indispensabile durante la vita intrauterina del feto, visto che gli permette al feto di vascolarizzarsi, adattarsi e sopravvivere in un ipossico.