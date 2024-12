Lanazione.it - Trasferta sfortunata per la Squadra Corse Città di Pisa al Rally del Brunello

Leggi su Lanazione.it

, 3 dicembre 2024 - Unaagrodolce per l’equipaggio delladiasd composto dai pilota lucchese Andrea Ferroni e da Massimo Salvucci aldel, ultimo appuntamento del Campionato ItalianoTerra Autostoriche svolto quest’ultimo week utilizzando per la prima volta la Peugeot 205e. Ferroni che non correva dall’edizione del 2023 della gara senese, era per la prima volta alla guida di una vettura autostorica come il Peugeot 205e. Durante lo shake down ha migliorato prova dopo prova ma nel quarto e ultimo passaggio è incappato in una leggera uscita di strada che ha costretto l’assistenza ad un lavoro straordinario per permettergli di prendere parte alla gara. In gara, dopo una primissima parte abbottonato per riprendere il giusto ritmo, il duo Ferroni-Salvucci ha avuto problemi alla frizione ed alla partenza della sesta prova speciale è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ritirarsi.