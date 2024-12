Lanazione.it - Torneo di burraco solidale per “CUI I Ragazzi del Sole”

Firenze, 3 dicembre 2024 – Sarà l’Associazione CUI Idel(Comitato Unitario Invalidi) la beneficiaria dell’iniziativa a scopopromossa dal Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico, presieduto da Domenica Giuliani e in programma domenica prossima all’Harry’s Bar - all’interno del Grand Hotel Vialla Medici. Un pomeriggio, divertente e di avvincente sfida in cui i partecipanti siederanno ai tavoli da gioco per contendersi il titolo di vincitori deldi, dopo l'accoglienza con caffetteria e bevande a partire dalle 15,30. Alle 16 la gara con quattro turni Mitchell da quattro mani e alle 20 circa si aprirà il buffet con la torta di ringraziamento e la premiazione a coloro che avranno totalizzato i migliori “Victory Point”. La prenotazione è obbligatoria al 340 34 244 34.