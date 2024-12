Amica.it - The Fashion Awards 2024: i look delle celeb

Il Royal Albert Hall di Londra ha ospitato i Thepresentati da Pandora. L’evento è da sempre un’occasione perrare alcunepersonalità più influenti del settore moda. Ad aprire la serata Chloe e Halle Bailey. Le due sorelle hanno cantato To Love Somebody dei Bee Gees con abiti di Dilara F?nd?ko?lu. A seguire Law Roach, ilrity styling che ha la capacità di trasformare l’abbigliamento in una narrazione, ha riflettuto sui momenti più importanti dellegati alla moda. Tante lerity invitate arare i talenti delsystem. Ecco idi ospiti e vincitori.Victoria De Angelis in Blumarine: unaprime creazioni del nuovo direttore creativo della maison David Koma. Jodie Turner-Smith ha indossato un abito personalizzato di Burberry in crêpe de chine di seta con paillettes metalliche applicate a mano.