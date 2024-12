Lanazione.it - Tensione alla fine della partita, l’ex portiere in mezzo al parapiglia. “Il pugno? È partito per sbaglio”

Montaione (Firenze), 3 dicembre 2024 – Pomeriggio movimentato quello vissuto domenica scorsa dall’Aurora Montaione, impegnata nel campionato di calcio di Seconda Categoria regionale. Al terminea Bientina contro la formazione locale, ci sono infatti stati attimi di, in cui il presidente del Sextum Bientina, Stefano Susini, ha accusato il preparatore dei portieri del Montaione, Alberto Pelagotti, di averlo colpito con unestremo difensore professionista che ha vestito tra le altre le maglie di Empoli, Pisa e Arezzo, nonché recentemente promosso all’esame per direttore sportivo, ha infatti accettato in estate per amicizia l’invitodirigenza arancioblù a dare una mano nel ruolo di preparatore dei portieri. “Non ho visto come si sono svolti i fatti, ma sono subito accorso nell’area tra la tribuna e l’ingresso agli spogliatoi quando ho visto due dei nostri ragazzi uscire in maniera concitata da un– racconta il presidente dell’Aurora Montaione, Stefano Rossi – Quando mi sono accorto che uno di loro stava cercando di portare via Pelagotti mi sono informato su quello che era successo.