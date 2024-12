Teatro | il Macbeth di Jacopo Gassmann in prima nazionale al Mercadante

Leggi su Ildenaro.it

Debutta a Napoli inildi William Shakespeare con la regia di(traduzione di Paolo Bertinetti) protagonisti Roberto Latini e Lucrezia Guidone, il 4 dicembre al(fino al 15 dicembre ). Si tratta di un’importante produzione di Stagione deldi Napoli diretta da Roberto Andò con CampaniaFestival-Fondazione Campania dei Festival.rilegge la nota tragedia del Bardo «come il lungo viaggio di un uomo alle radici del male o come il progressivo inabissamento di una coscienza nel vasto e inesplorato territorio del rimosso». Per il regista romano infatti: «è la storia di uno sguardo, uno sguardo che vede troppo perché si è nutrito della radice della follia». In scena, interpreti della storica coppia protagonista della tragedia più breve consegnataci da Shakespeare, ildel titolo e la consorte Lady, i pluripremiati Latini e Guidone.