Calciomercato.it - Spalletti accende i riflettori su Palestra: l’interesse delle big e la decisione dell’Atalanta

Il ct della Nazionale ha parlato del giovane talento della Dea, che ha già scatenato diversi interessamenti in Serie A e in EuropaLucianosta ricostruendo la Nazionale dopo l’Europeo disastroso in Germania. Per questo ha virato in maniera forte sul 3-5-2, anche sacrificando qualche calciatore importante come Orsolini, Politano e Zaccagni, oltre a Chiesa che però è infortunato e sulla carta è il più adattabile a questo sistema. Non solo, perché ovviamente è sempre attiva la ricerca di nuovi talenti da inserire. È stato così per Daniel Maldini, che sta diventando un habitué del gruppo azzurro, Lucca, Calafiori e altri come Scalvini che rientrerà presto a pieno regime. Ricci e Rovella sono altri due possibili perni del futuro, finendo poi a Camarda che sta avendo minuti con il Milan, sfiorando anche il primo gol.