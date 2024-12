Ilrestodelcarlino.it - "Sit-in alle 19 contro degrado e insicurezza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sit-in per la sicurezza questa sera19 con ritrovo in via Calvino all’angolo con via Quasimodo. La manifestazione è organizzata da Difendi Cesena con lo slogan ’Basta, basta’. "Anche negli ultimi mesi siamo stati particolarmente attenti - spiega Antonio Barzanti, portavoce di Difendi Cesena - alla questione sicurezza. È passato diverso tempo da quando la giunta del sindaco Enzo Lattuca parlava di ‘percezioni’, minimizzando una situazione problematica che nelle ultime settimane appare invece peggiorata. Torniamo quindi ad intervenire con un presidio. Anche perché siamo gli unici ad avere ancora voglia e capacità di scendere in strada. Questo martedì (oggi, ndr) saremo nella zona dell’Ipercoop. Questo luogo, a ridosso del ‘Giardino 11 settembre’, è sempre più degradato e pericoloso da frequentare.