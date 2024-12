Ilrestodelcarlino.it - Sighinolfi indossa il rossoblù della Vianese. Alla Bagnolese arrivano Migliaccio e Durmishi

In Eccellenza altro innesto per la: ecco Christian(foto), mezzala del 2004. In questa stagione aveva vestito, in Serie D, la maglia del Corticella.è cresciuto nel vivaio del Sassuolo: nel 2021 i neroverdi vinsero il torneo di Viareggio, e lui era in rosa. Per lui anche esperienze in Serie D con la Pistoiese e anche una stagione coi lombardi del Sangiuliano City. Ihanno anche celebrato l’attaccante Antonio Rizzuto con un post sui social: domenica ha raggiunto le 50 presenze ufficiali con la casacca(27 i gol totale). La, nel girone A di Promozione, ha ufficializzato due nuovi innesti. Ecco Nicolas, centrocampista del 1988 che, tra l’altro, domenica è subentrato e ha pure deciso con un gol l’incontro vinto dai suoi per 3-2 col Montecchio.