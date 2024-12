Puntomagazine.it - Salerno: Memoria in Movimento chiede la ricollocazione della Statua di Ernico De Marinis

. In una lettera dal sapore ironico l’Associazioneall’Amministrazione comunale di mettere in campo maggiori politiche culturali– 02/12/2024. Abbiamo appena inviato con PEC per conto dell’onorevole Errico Deuna lettera al Sindaco di. In modo ironico poniamo il problema di unastoricaa lui dedicata e che diventò, anche sulle cartoline, una delle tante iconenostra bella città.Ovvio che pur parlando specificatamente di unain realtà vorremmo porre all’attenzione di tutti il tema delle risorse culturali in possesso dell’amministrazione comunale depositate in locali di “ricovero” (magazzini).Un patrimonio cospicuo che, a detta di ci chi ha potuto vederlo, è pregevole e di valore. Un patrimonio da valorizzare e rendere fruibile a tutti e al contempo farne un ulteriore elemento di attrazione per il turismo culturale.