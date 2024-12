Justcalcio.com - Pronostico in breve: Aberdeen vs Celtic – 24/04/12

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Concorrenza: Premiership scozzeseMercato: Vittoria delProbabilità: 1/2 @BetUSIn quella che è una vera resa dei conti in cima alla classifica della Premiership, ilsi recherà a Pittodrie quando incontrerà l’mercoledì sera.A cominciare dai padroni di casa, mentre l’potrebbe aver avuto un inizio sensazionale nella nuova stagione, gli uomini di Jimmy Thelin sono tornati con i piedi per terra nell’ultimo mese. Dopo aver subito un crollo nel secondo tempo in trasferta a Hearts durante il fine settimana quando alla fine hanno dovuto accontentarsi di uno stallo per 1-1 contro Hearts, i Dandies hanno ora registrato solo una vittoria in una qualsiasi delle loro precedenti cinque apparizioni in tutte le competizioni.