Nerdpool.it - PlayStation celebra i suoi 30 anni con un video speciale

Leggi su Nerdpool.it

Nella giornata di ieri è stato pubblicato unche rende omaggio ai 30di, proprio nel giorno in cui la prima, storica console ha visto la luce. Unazione per i tantidi storia e di giochi che Sony ha portato nelle case dei giocatori di tutto il mondo, diventando uno dei punti di riferimento del mondoludico.Come vediamo nel, questo viaggio a ritroso ripercorre la storia dipartendo daiultimi titoli per poi tornare ai primi giochi che hanno saputo infiammare la nostra passione sin dall’infanzia. Un omaggio di Sony a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, che senza quella prima grande visione distinta del CD non sarebbe stato possibile.