"Personalità e coraggio. E nulla sarà impossibile"

Prevarrà il realismo, che suggerirebbe di non imporre fatiche supplementari a chi andrà in campo domenica contro la Sampdoria? O la volontà di spingere contro il Milan i big che servono, almeno sulla carta, a colmare il gap? Lo scopriremo, ma intanto vale la pena di registrare come le ‘luci a San Siro’ che stasera la Coppa Italia accende sui neroverdi non sembrano abbagliare più di tanto Fabio Grosso. Che alla Coppa attribuisce "grande importanza" (ci mancherebbe) e della gara che attende i suoi parla di "una bella opportunità, chebello giocarsi tutti insieme, perché la voglia del Milan di andare avanti nelle competizione è la stessa che abbiamo noi". Il campionato, in sintesi, per oggi non esiste, né Grosso concede troppo spazio a chi ipotizza turnover massiccio da parte sua proprio in vista di quanto aspetta i neroverdi già domenica: da una parte ci sono assenze previste con le quali fare i conti (Romagna e Pieragnolo, ad esempio, ed è difficile vengano rischiati Doig e Lovato, ai box da tempo) e dall’altra le ovvie necessità del gruppo di recuperare che si mescolano a rotazioni delle quali Grosso ha fatto ampio uso in campionato, figuriamoci se non le utilizza in Coppa.