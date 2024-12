Quifinanza.it - Perché il mutuo a tasso fisso vince ancora sul variabile nonostante i tagli della Bce

Leggi su Quifinanza.it

Il dubbio che assilla chi intenda comprare casa è sempre lo stesso: conviene ilo quello? L’attuale scenario economico non lascia dubbi: ilè la sceltante. L’ultimoo dei tassiBanca Centrale Europea, di 25 punti base, risale a ottobre.le ipotesi di un ribasso dei tassi variabili nel corso del 2025, alimentate dalle attese su futuriBce, i numeri parlano chiaro.Oggi il, con un Tan medio del 2,9%, si mantiene più basso di oltre un punto percentuale rispetto al, che si attesta al 4,06%.ilLa principale ragionenetta preferenza per ilè la sua convenienza immediata. “Questo vuol dire che se oggi scelgo un, mi ritrovo già in tasca tutto quel risparmio previsto dell’1% che potrei avere tra un anno con il”, spiega Alessio Santarelli, ad di MutuiOnline.