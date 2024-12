Lanazione.it - “Muoversi facile”: sconti e cash back per il trasporto pubblico e lo sharing

Firenze, 3 dicembre 2024 - Bonus fino a 45 euro per i mezzi dele indella città efino a 50 euro al mese per le spese diper chi partecipa alla sperimentazione. E ancora premi e classifiche speciali con voucher e ricompense economiche per i più virtuosi. Con un budget di oltre 400.000 euro di incentivi per i cittadini. È quello che prevede la campagna dell’amministrazione “” dedicata alla nuova fase di sperimentazione del progetto MaaS4ItalyFirenze: una serie di incentivi per i fiorentini che vorranno far parte del progetto, che mette a disposizione più di 400.000 euro di incentivi, compilando un questionario e condividendo le abitudini di mobilità. Il Comune cerca dunque alleati per un progetto che potrà cambiare il modo diin città e che fa parte di un progetto europeo e nazionale: Firenze ha infatti vinto il bando dal Dipartimento per la trasformazione digitale con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il progetto "MaaS - Mobility as a Service" con fondi PNRR-PNC diventando una delle città capofila con Torino e Bari.