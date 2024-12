Inter-news.it - Mondiale per Club, sorteggio in arrivo: l’Inter studia regole e vincoli!

informa i propri tifosi sullee ideldelperche si terrà tra pochi giorni. Poi anche le novità legate al calendario.NOVITÀ – Come ufficializzato pochissimo tempo fa,è in seconda fascia alper. È atteso a giorni ilper il torneo della FIFA che avrà vita nell’estate del 2025. Per questo ilnerazzurro informa i propri tifosi sulle norme. Ecco di seguito tutte lelegati al– in programma il 5 dicembre – e sul calendario che verrà stilato.per, lee idel: Inter attentaNORME – «La regola principale delè che in nessun gruppo potranno essere presente due squadre della stessa confederazione, ad eccezione dell’Europa. In quattro degli otto gruppi saranno presenti due squadre europee.