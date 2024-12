Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club, pubblicate le fasce del sorteggio: la posizione di Juventus e Inter

Giovedì 5 dicembre 2024 a Miami si terrà ildella nuova Coppa del Mondo perFifa a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti a giugno 2025. L’estrazione dei sorteggi, che si svolgerà in diretta in studio, prenderà il via alle 13:00 ora locale (19 italiane) e sarà trasmessa in tutto il mondo tramite il sito ufficiale della Fifa. Quest’oggi, 3 dicembre, sono statelein cui sono state collocate le squadre che parteciperanno al competizione. Di seguito, l’elenco completo.per: ledelPrima fascia:Manchester City (ENG)Real Madrid C. F. (ESP)FC Bayern München (GER)Paris Saint-Germain (FRA)CR Flamengo (BRA)SE Palmeiras (BRA)CA River Plate (ARG)Fluminense FC (BRA)Seconda fascia:Chelsea FC (ENG)Borussia Dortmund (GER)FCnazionale Milano (ITA)FC Porto (POR)Atlético de Madrid (ESP)SL Benfica (POR)FC (ITA)FC Salzburg (AUT)Terza faccia:Al Hilal (KSA)Ulsan HD (KOR)Al Ahly FC (EGY)Wydad AC (MAR)CF Monterrey (MEX)León (MEX)CA Boca Juniors (ARG)Botafogo (BRA)Quarta fascia:Urawa Red Diamonds (JPN)Al Ain FC (UAE)Espérance Sportive de Tunisie (TUN)Mamelodi Sundowns FC (RSA)CF Pachuca (MEX)Seattle Sounders FC (USA)Auckland City FC (NZL)Miami CF (USA)Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da FIFAWorld Cup (@fifaworldcup)L'articoloperledel: ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.