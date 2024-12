Isaechia.it - Lulù Selassié a processo per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo: “Se non stai come me ti ammaz*o e mi ammaz*o”

Dopo Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, un’altra coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha visto la loro storia d’amore trasformarsi in un vero e proprio incubo, fatto di minacce e.Stiamo parlando diSelassiè e, che dopo essersi innamorati all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, per un certo periodo di tempo hanno approfondito la loro conoscenza anche all’esterno, fino ad arrivare alla rottura voluta da. Una rottura che perònon avrebbe mai accettato, tanto da arrivare –riportato da Il Messaggero – a pedinare il suo ex fidanzato e a tormentarlo con messaggi insistenti e minacce:Secondo l’accusa, si sarebbe spinta a seguirlo anche all’estero, persino nei momenti più delicati,le visite mediche. Tra gli episodi più gravi, spicca un’aggressione fisica avvenuta lo scorso aprile durante i mondiali paralimpici in Portogallo, quando l’influencer, non trovando risposta ai suoi insistenti inviti, avrebbe colpitocon due schiaffi.