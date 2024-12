Ilrestodelcarlino.it - L’Audax cede al Russi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ Audax Senigalliai tre punti al. Pari e patta tra Jesi e Corinaldo. Turno di riposo per il Cus Ancona. Quarto successo di fila per l’Atletico Chiaravalle. SERIE A2- Al Pala Panzini una gara per nulla scontata, nonostante le posizioni in classifica avrebbero potuto dire altro. Il primo tempo termina a reti inviolate. Nel secondo gli ospiti iniziano subito forte, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Olivi. Antronaco raddoppia.sembra sulla buona strada, non è così: il, nel giro di cinque minuti ne segna tre, portandosi in vantaggio. Il tecnico senigalliese Petrolati tenta il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma sono ancora gli ospiti a segnare. A nulla vale il gol di Kola, la gara termina 4-3 per il. "Il primo tempo abbiamo difeso molto bene, contro ilche ha giocatori molto forti nell’uno contro uno.