Gamberorosso.it - La minestra molisana che in pochi conoscono dove si inzuppano polpette e caciocavallo

Leggi su Gamberorosso.it

Pane raffermo passato nell'uovo e poi in forno, polpettine di carne e polpettine di cacio e uova, brodo di gallina efilante. Ecco, nella foto di Danilo Di Nucci, la Zuppa alla Santé (santé, dal francese, sta per salute) tipica di Agnone, nell'Alto Molise. Brodo caldo per l'anima di ogni agnonese, corroborante atto di devozione alle radici agropastorali di questo lembo di Sannio cullato da montagne silenziose e aspre che un po' lo apparentano all'Abruzzo, un po' al resto del meridione d'Italia. Un piatto cosiddetto povero per la natura dei suoi ingredienti, locali perciò “poveri”, per quanto possa dirsi “povero” la gloria locale, ildi latte non pastorizzato di vacche al pascolo nei fioriti prati in zona, vanto dei più rinomati caseifici del posto.Dunque, unain brodo.