Amica.it - Kate Middleton dà il benvenuto all’emiro del Qatar. E torna a sorridere

Leggi su Amica.it

Da quando ha annunciato di aver finito la chemioterapia, le apparizioni in pubblico disi contano sulle dita di una mano. D’altronde lei stessa aveva annunciato, a settembre, di voler riprendere solo gradualmente gli impegni ufficiali. Una promessa mantenuta con la presenza della principessa, questa mattina, a Buckingham Palace in occasione della visita di Stato, a Londra, dell’emiro del. Un saluto fugace, ma pieno di significato.a Buckingham Palace per l’emiro delCome annunciato da palazzo qualche giorno fa,ha accompagnato William, oggi, a palazzo, per accogliere lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e la prima delle sue tre mogli, Sheikha Jawaher.