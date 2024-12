Ilfattoquotidiano.it - “In Serie A c’è un calciatore importantissimo non idoneo a giocare a calcio”: la rivelazione del direttore sanitario della Lazio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Nel 2019 io visitai un giocatore, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questaA, ma io non lo ritenni”. A rivelarlo è Ivo Pulcini,, che in un’intervista rilasciata a Il Messaggero è tornato sul caso riguardante il malore occorso a Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter.Con orgoglio, il dottore rivendica l‘insegnamento che Danilo Cataldi ha appreso quando vestiva la maglia biancoceleste in materia di primo soccorso: “Laha insegnato a Cataldi quel primo soccorso – rivela Pulcini – che è patrimonio culturale di tutti i giocatori del club. Danilo ha un certificato internazionale dell’Acls American heart association per soccorrere le persone in qualunque situazione di emergenza. Laè stata la prima società in Italia a fare questi corsi di rianimazione cardio-polmonare con l’uso del defibrillatore.