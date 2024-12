Iodonna.it - Il triangolo di Althorp arriverà a processo all'Alta Corte di Londra, mettendo a rischio la reputazione degli spencer. L’ex moglie di Charles è accusata di aver svelato i "segreti" della nuova fidanzata

Karen, ormai ex contessa di, non ha fatto in tempo a fare i bagagli e a traslocare dalla maestosa residenza in cui Lady Diana passò la sua fanciullezza che vi si è subito insediata Cat Jarman,del nono conte, fratello minoreprincipessa. E colei che, secondo gli ambienti aristocratici londinesi, diventerà presto la futura countess, non ha perso tempo: ha fatto subito causa aldel conte, accusandola dirivelato dettagli intimi su di lei. In mostra a Hong Kong prima dell’asta gli abiti di Lady Diana X Ildi: è guerra tra lafiamma di, fratello di Lady D, econtessaLa professoressa Cat Jarman, un’archeologa 42enne di origini norvegesi, lavora da tempo agli scavi attualmente in corso ad, la residenza delle campagne del Northamptonshire, in cui ora riposano le spoglie di Lady Diana.