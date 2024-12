Lanazione.it - "Gli Artigiani del Natale", torna la tradizionale Mostra Mercato di Confartigianato

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 dicembre 2024 – Giovedì 5 Dicembre, alle ore 16, si aprono i cancelli del Chiostro della Biblioteca per la ormaiorganizzata daimprese Arezzo. "Glidel" rappresenta un'importante occasione per promuovere e valorizzare le eccellenze dell’artigianato locale, offrendo al pubblico prodotti di alta qualità e un'esperienza unica nel periodo più magico dell'anno. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, il Comune di Arezzo, Discover Arezzo e la Biblioteca Città di Arezzo. Lasarà aperta nei tre fine settimana di dicembre: 5-8, 12-15 e 19-22. Gli orari di apertura saranno dalle 16:00 alle 21:00 nei giorni feriali e dalle 10:00 alle 22:00 nei giorni festivi e il sabato. Sabato 7 dicembre, inoltre, alle ore 11 ci sarà il consueto taglio della torta natalizia alla presenza delle autorità cittadine e dei molti visitatori che saranno presenti.