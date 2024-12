Sport.quotidiano.net - Dal bolide di Castro al Brianteo alla beffa di Donati nel 2023. E poi l’infortunio di Ferguson. Monza, precedenti in chiaro scuro

Leggi su Sport.quotidiano.net

In attesa di tornare a incrociarlo in campionato nel match di ritorno, fissato sempre al Dall’Ara per il 19 gennaio, il Bologna ritrova ildue mesi abbondanti dopo averlo sconfitto al, 1-2, con annessodiper la prima gioia dell’era Italiano in serie A, dopo 3 pareggi e una sconfitta. Una sorta di maledizione interrotta, un po’ per l’inizio stentato di stagione e un po’ perché contro i lombardi, i rossoblù, hanno storicamente sempre fatto fatica. Diciotto iall’attivo e, in più della metà, il Bologna non è mai riuscito a vincere. La mente va sul sicuro e ci riporta ai freschi ricordi delle sfide tra Motta e Pdino, specialmente quelle giocate sotto le Due Torri e in una metà campo sola (quella biancorossa), ma non sempre terminati con l’esito sperato.