Thesocialpost.it - Bove, parla Giancarlo Antognoni: “L’ho visto cadere in tv, se c’è il defibrillatore è grazie a me”

Leggi su Thesocialpost.it

Il malore improvviso che ha quasi ucciso Edoardoriporta alla mente un altro episodio molto simile accaduto 43 anni fa all’allora leader indiscusso della squadra viola:. Oggi ha 70 anni ed è il team manager della Nazionale Under 21. Ma il 22 novembre del 1981 era in campo, con la fascia di capitano al braccio, quando, dopo uno scontro violentissimo con il portiere del Genoa Silvano Martina, il suo cuore smise di battere: “E a quei tempi non c’era il. Anzi, se lo hanno introdotto è merito mio”.in quell’occasione ha rischiato davvero di morire, salvato dal pronto intervento di “Pallino” Raveggi, lo storico massaggiatore di quella Fiorentina che gli spostò la lingua perché non soffocasse, proprio come ha fatto conil compagno di squadra Danilo Cataldi.