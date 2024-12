Terzotemponapoli.com - Bove, la tempestività dei medici a Firenze e al Franchi

Il casoancora suscita grandi emozioni. Dario Marcolin, ex calciatore, e Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, hanno rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.“s’è accasciato a terra mentre in panchina litigavano col pubblico“Così Marcolin: “? Lui s’è accasciato a terra mentre in panchina litigavano col pubblico, s’è capito dal linguaggio del corpo da parte dei giocatori chenon stesse bene. Ci hanno detto che l’ambulanza non poteva entrare in campo e che rischiava di impantanarsi sul terreno di gioco. Quandoè entrato in ambulanza è perchè dentro stavano operando una manovra. In quel momento le voci che arrivavano erano che respirava, ma non era cosciente. Lazio-Napoli? Mi aspetto turn over da parte di Baroni e Conte, ci sono diversi giocatori del Napoli che scalpitano e Conte sa che in panchina ha giocatori di una qualità molto alta.