Alexander Skarsgård ha ripreso il suo ruolo di True Blood per un cameo in What We Do in the Shadows

L'attore è tornato nei panni del suo vampiro per un'apparizione nella serie comica creata da Taika Waititi e Jemaine Clement. Eric Northman è tornato. La star che ha interpretato l'iconico personaggio di, hailma in un altro show sui vampiri:We Do in the. Nell'episodio della sesta stagione, intitolato "Come Out and Play", Laszlo (Matt Berry), Nadia (Natasia Demetriou), Colin Robinson (Mark Proksch) e Nandor (Kayvan Novak) vengono incolpati di un omicidio durante una riunione di tutti i vampiri di New York e devono trovare un modo per tornare alla sicurezza di Staten Island. Alla fine dell'episodio, il Barone Afanas di Doug Jones riunisce nuovamente tutti i vampiri di New York .