Anteprima24.it - Zecchino d’Oro, vince ‘Diventare un Albero’: la canzone firmata dal limatolese Marotta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE alla fine è arrivato il successo e si tratta di una vittoria che sa di Sannio.unè lache ha trionfato alla 67esima edizione dello, celebre festival dedicato alla musica per bambini, andato in onda su Rai 1 dal 29 novembre al 1 dicembre.Il brano è stato cantato dalla piccola Anna Sole, di 9 anni, di Voltana (RA), ed è firmato da Nicola, cantautore e produttore musicale originario di Limatola (BN), scritto e composto insieme a Rebecca Pecoriello (cantautrice conosciuta con l’alias di Marsali), Luca Argentero (attore, di recente protagonista nella serie Doc) e Stefano Francioni (produttore ed editore).“E’ unache parla del senso dell’attesa, del saper aspettare e del fatto che ognuno ha il proprio tempo per poter crescere.