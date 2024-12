Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in corso su via Salviati all’altezza di Tor Cervara deviata la linea bus 437 per uno smottamento su via Salaria all’altezza di Settebagni deviata la linea bus 039 è limitata la linea 334 da oggi è fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana tra via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili le ripercussioni alin tutta la zona questa sera alle ore 20:45 all’Olimpico si giocaAtalanta partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A Come di consueto È previsto un notevole aumento delnella zona dello stadio e sulle di accesso nell’area del Foro Italico con inevitabili disagi alla circolazione da venerdì 6 dicembre servizio sulla metro a tornerà al normale orario la linea quindi sarà attiva dalle 5:03 alle 23:30 da domenica a giovedì è dalle 5:30 fino alle 1:30 il venerdì e il sabato In collaborazione con Luce Verde infomobilità