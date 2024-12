Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 09:00

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori su via Salvi stati all’altezza di Tor Cervara deviata la linea bus 437 Bruno smottamento su via Salaria all’altezza di Settebagni deviato la linea bus 039 è limitata la linea bus 304 chiusa per voragine via Fosso dell’Osa deviate le numerose linee di bus che vi transitano da oggi è fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana tra via di Monte stallonara via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili ripercussioni alin tutta la zona In collaborazione con Luce Verde infomobilità