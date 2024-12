Stellantis Elkann | con Tavares punti di vista diversi

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 2 dic. (askanews) – “Molti di voi si chiederanno cosa ci sia dietro la sua partenza anticipata. La semplice verità è che nelle ultime settimane sono emersidi. In particolare, il Consiglio ha ritenuto che l’attenzione per la nostra Azienda e per i nostri stakeholder dovesse essere orientata al lungo termine”. Così il presidente di, John, in una lettera inviata ai dipendenti dopo le dimissioni del Ceo Carlos. “Sono stati giorni difficili, con Carlos abbiamo percorso tanta strada e abbiamo ottenuto risultati importanti. Gli sarò sempre grato per il ruolo che ha avuto nella creazione di. Tuttavia, il nostro Consiglio di amministrazione ha deciso, per il bene dell’Azienda, che era giunto il momento di separare le nostre strade”, continua