Spunti di vista Cerchio magico e solidarietà Come per Eriksen

Mola ?immagine dell’arbitro Doveri pietrificato e piegato sulle ginocchia è forse la più drammatica fra quelle viste in diretta televisiva dal “Franchi“. Ma ce n’è un’altra che invece ha commosso tutti perché testimonia che nello sport ci sono situazioni in cui non esistono colori e classifiche,ha spiegato Beppe Marotta, presidente dell’Inter: queldiventato quasicomposto da compagni e avversari uniti insieme per proteggere il giovane Edoardo dagli sguardi esterni. Una grande prova didi chi aveva il dovere di fermarsi subito. Senza se e senza ma. La stessa immagine dell’11 giugno del 2021, quandocrollò in campo a Copenaghen durante Danimarca-Finlandia. Allora furono capitan Kjaer e tutti i calciatori scandinavi a far da scudo al compagno di nazionale.