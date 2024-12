Ilrestodelcarlino.it - Sindaci ed ex, insulti al veleno

Forlì, 2 dicembre 2024 – Una polemica in consiglio comunale a Castrocaro ha innescato un botta e risposta che è arrivato fino a Galeata, dalla vallata del Montone a quella del Bidente, con toni via via sempre più aspri: protagonisti(Francesco Billi di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Francesca Pondini di Galeata, entrambi di centrodestra) e i loro predecessori (rispettivamente Marianna Tonellato ed Elisa Deo, civici riconducibili al centrosinistra; Deo è stata candidata con de Pascale). Tonellato e il suo gruppo consigliare hanno contestato al Comune di aver perso dei bandi che avrebbero portato fondi; il sindaco Billi ha negato la circostanza. Pochi giorni dopo, la sindaca di Galeata è intervenuta nel proprio consiglio comunale sollevando il caso di un paese non suo, appunto Castrocaro.