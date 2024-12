Quotidiano.net - Sfumature, una campagna di Philip Morris Italia per promuovere un dibattito aperto e informato su un problema complesso

Leggi su Quotidiano.net

Ildel fumo, in Europa e in, è ancora molto attuale e rilevante. Per risolverlo bisognerebbe non iniziare o smettere del tutto di utilizzare tabacco e prodotti contenenti nicotina. Ma non tutti i fumatori smettono di fumare. Cosa si può fare per loro? È su questo che si interrogadiche si pone l’obiettivo diunsu come provare a eliminare il fumo in. Questo partendo da una domanda: “Possiamo parlarne?” Un futuro senza fumo: a che punto siamo in Europa? E in? Diversi Paesi Membri delle Nazioni Unite appartenenti alla Regione Europea hanno fissato ormai da anni un obiettivo di salute pubblica: ridurre la prevalenza di fumo al di sotto del 5%. A che punto siamo in Europa? E in? I dati dell’ultima indagine Eurobarometro sulle opinioni degli europei nei confronti del tabacco e dei prodotti correlati, insieme a quelli presentati dall’Istituto Superiore di Sanità all’ultimo convegno nazionale tabagismo e servizio sanitario nazionale, ci dicono che tanto in Europa quanto nel Belpaese il raggiungimento dell’obiettivo è ancora molto lontano.