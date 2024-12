Ilfattoquotidiano.it - Roma, liceo Virgilio: la preside porta in piazza 30 persone contro l’occupazione. (E 200 genitori si schierano con gli studenti)

Una sparuta pattuglia, 30, si è riunita stamattina aSanti Apostoli, per protestarestudentesca del. Ieri, un comunicato firmato da 200degli) ha bocciato senza appello l’iniziativa che punta il ditola mobilitazione studentesca. Come ogni anno, quasi dalla notte dei tempi, nella Capitale arriva con l’inverno la stagione delle autogestioni scolastiche. Ma stavolta è partita la protesta di chi vuole vedere gliin classe ad ascoltare i professori: alla manifestazione hanno partecipato, docenti, personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario), con 3 studentesse delaccompagnate dai. L’appello per la mobilitazione è stato lanciato ieri dallaIsabella Palagi.I prof: ” Noi vittime del, un teatro adolescenziale” – “È una manifestazione per riavere la scuola, non unaoccupazione”, ha precisato la dirigente scolastica inauspicando un dialogo con gli