Iltempo.it - Prodi non si tiene: "Meloni ex fascista", poi paragona Berlusconi e Mussolini

Si rivede Romanoche inizia il giro di promozionale del suo libro "Il dovere della speranza" con una presentazione a Roma intervistato da Massimo Giannini. Un'altra presenza ingombrante nella galassia dem per Elly Schlein già superata a sinistra da Maurizio Landini. L'ex premier non si. Silvioè stato il maestro di Donald Trump? "Sì lo penso veramente, tutti i tipi di atteggiamenti sono molto simili. Io scherzosamente faccio questa considerazione: l'Italia è un piccolo Paese maè maestro di Hitler,di Trump, i 5 Stelle insegnano questo strano populismo e ora addirittura insegniamo i governi tecnici ai francesi". Si parla molto di States. "L'America è stata sempre divisa ma funzionava l'ascensore sociale, ora non funziona più. E c'è una grande divisione tra colti e incolti.